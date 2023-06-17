Bahçeli'nin "100 il" çağrısı sonrası Tarsus'tan büyük hamle! "İlimize hoş geldiniz" tabelası asıldı - Son Dakika
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Bahçeli'nin "100 il" çağrısı sonrası Tarsus'tan büyük hamle! "İlimize hoş geldiniz" tabelası asıldı

17.06.2023 17:03

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Yeni yüzyılda 100 il" çağrısı sonrası birçok ilçeyi heyecan sardı. Bu kapsamda il olmayı bekleyen Mersin'in Tarsus ilçesinde harekete geçildi. İlçe girişine "Tarsus il oluyor", "İlimize hoş geldiniz" tabelası asıldı.

Tarsus Belediyesinin açıklamasına göre, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından daha önce "İl'le de Tarsus" sloganıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda belediye tarafından Türkiye'deki il sayısının 100'e çıkacağı yönünde oluşan görüşlerin ardından ilçe girişine "Tarsus il oluyor", "İlimize hoş geldiniz" tabelaları asıldı.

Bahçeli'nin '100 il' çağrısı sonrası Tarsus girişine 'İlimize hoş geldiniz' tabelası asıldı

"TARSUS İL OLMAYI HAKEDİYOR"

Başkan Bozdoğan, Tarsus'un hem coğrafi konumu hem de tarım ve turizmiyle önemli bir kent olduğunu belirtti. İlçenin 400 bini geçen nüfusa sahip olduğunu aktaran Bozdoğan, "Tarsus il olmayı hak ediyor" dedi.

Bahçeli'nin '100 il' çağrısı sonrası Tarsus girişine 'İlimize hoş geldiniz' tabelası asıldı

ODALARDAN DESTEK

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak da Tarsus'un çok önceden il olmayı hak ettiğini belirtti. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, il olmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Bahçeli'nin '100 il' çağrısı sonrası Tarsus girişine 'İlimize hoş geldiniz' tabelası asıldı

BAHÇELİ: YENİ YILDA 100 İL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 13 Haziran'da MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, " Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bahçeli'nin '100 il' çağrısı sonrası Tarsus girişine 'İlimize hoş geldiniz' tabelası asıldı
Kaynak: AA
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