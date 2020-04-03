Son Dakika › Güncel › Tarsus jandarması Koronavirüs denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
Tarsus jandarması Koronavirüs denetimlerini sürdürüyor
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde Jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu taşımacılığı yapan otobüsler üzerinde denetimlerini arttırdı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde Jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu taşımacılığı yapan otobüsler üzerinde denetimlerini arttırdı.
Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçe girişi çıkışlarında denetimlerini sürdürüyor. Sorumluluk bölgelerindeki yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını da karşılayan jandarma ekipleri, yaptıkları yol kontrolünde araç içerisinde bulunanların ateşini ölçtü.
Ekipler ayrıca vatandaşlara zorunlu olmadıkça evde kalmaları uyarısında bulunurken, koronavirüs tedbirler konusunda yapılan uyarılara uyulmasını istedi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:05 Kaynak: İHA
Son Dakika Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı Mersin Silifke'de domates yüklü tır denize uçtu: 1 ölü Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu