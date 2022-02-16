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TARSUS KADIN ÜRETİCİ PAZARI'NDAN HIRSIZLIK YAPAN ZANLI YAKALANDI - Son Dakika

TARSUS KADIN ÜRETİCİ PAZARI'NDAN HIRSIZLIK YAPAN ZANLI YAKALANDI

16.02.2022 12:16

MERSİN'in Tarsus Kadın Üretici Pazarı'nda kadınların el emeği göz nuru ile ürettikleri ürünleri çalan hırsızlık şüphelisi S.A.Ç. yakalandı.

MERSİN'in Tarsus Kadın Üretici Pazarı'nda kadınların el emeği göz nuru ile ürettikleri ürünleri çalan hırsızlık şüphelisi S.A.Ç. yakalandı.

Olay Tarsus ilçesi Şehit Kerim Mahallesi Adana Bulvarı üzerinde yaşandı. İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı devriye ekiplerinin rutin kontrolleri sırasında Adana Bulvarı üzerinde polisi görünce kaçmaya başlayan S.A.Ç. kısa sürede yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulanan S.A.Ç.'nin Tarsus Kadın Üretici Pazarı'nda, kadınların el emeği göz nuru ile ürettikleri malların çalınması başta olmak üzere, 6 işyeri, 2 okul ve 1 ev olmak üzere 10 farklı adreste meydana gelen hırsızlık ve mala zarar verme olaylarının faili oldu ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, S.A.Ç. tarafından adreslerden çalınan 1 adet motosiklet ve 7 adet tıraş makinesi sahiplerine teslim edildi. S.A.Ç.'nin emniyetteki sorgu sürerken, hakkında adli işlemler devam ettiği bildirildi.

TARSUS KADIN ÜRETİCİ PAZARI'NDAN HIRSIZLIK YAPAN ZANLI YAKALANDI
TARSUS KADIN ÜRETİCİ PAZARI'NDAN HIRSIZLIK YAPAN ZANLI YAKALANDI
TARSUS KADIN ÜRETİCİ PAZARI'NDAN HIRSIZLIK YAPAN ZANLI YAKALANDI

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Hisarcık, Tarsus, Adana, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARSUS KADIN ÜRETİCİ PAZARI'NDAN HIRSIZLIK YAPAN ZANLI YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TARSUS KADIN ÜRETİCİ PAZARI'NDAN HIRSIZLIK YAPAN ZANLI YAKALANDI - Son Dakika
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