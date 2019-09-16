Son Dakika Haberleri: Tarsus Kaleburcu Deresi temizleniyor
Son Dakika Güncel Haber

Tarsus Kaleburcu Deresi temizleniyor

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ ekiplerinin, tabanında bir metreye yakın çamur, balçık ve mil biriken, içerisinden otlar ve ağaçlar çıkan Tarsus Kaleburcu Deresini temizleme çalışmaları sürüyor.

Tarsus Kaleburcu Deresi temizleniyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ ekiplerinin, tabanında bir metreye yakın çamur, balçık ve mil biriken, içerisinden otlar ve ağaçlar çıkan Tarsus Kaleburcu Deresini temizleme çalışmaları sürüyor.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü'ne bağlı MESKİ ekipleri, yaz aylarında başlattıkları dere ıslah ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Tarsus kent merkezinden kuzey-güney istikametinde geçen Kaleburcu Deresinin Ergenekon Mahallesi ve Yeni Mahalle bölümlerinin ardından Mithat Paşa Mahallesindeki Akbal Okulu yanından geçen bölümü de temizlenmeye başlandı.


Yağmur sularının taşıdığı balçık ve evsel çöplerin oluşturduğu yığınlar nedeniyle bazı noktalarında tıkanmalar oluşan derenin içerisine indirilen iş makineleri ile tüm birikintiler kaldırılıyor. İş makinelerinin giremediği noktalarda ise belediye çalışanları beden gücüyle balçıkları temizliyor. Ekiplerin bir bölümü de dere kenarında bulunan otları kesiyor, suyun akışını engelleyecek tüm pislikleri kamyonlara doldurarak, kaldırıyor ve atıklar kent dışına taşınıyor.


Ekiplerin temizlik çalışmalarıyla haşerelerin üremeleri de engelleniyor. Islah çalışmalarının tamamlandığı noktalarda, itfaiye araçlarıyla yıkama çalışmaları gerçekleştiriliyor.


Ağır iş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalarda, dere içerisinde şişeden plastik kaplara, evsel atıklardan inşaat atıklarına kadar pek çok atığın çıktığı görüldü. Çalışmalar kapsamında derenin Mavi Bulvar ile Gazi Paşa Bulvarına paralel olarak giden bölümü de kapsamlı şekilde temizlenecek. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ergenekon Mahallesi, Çamlıyayla, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anlaşma sağlandı, 'Çok Sevdim'in yüzde 65'i Yalan Oldu'
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, İranlı mevkidaşıyla bölgesel savunma ve güvenlik konularına ilişkin görüşme yaptı HDP önündeki eylemde gerginlik! Eline aldığı cisimle binaya saldırmaya çalıştı 4 şahıs, İranlı iş adamını gasp etti, dayak attı, bagaja kilitleyip kaçtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 13:53:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarsus Kaleburcu Deresi temizleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]