Tarsus Kaymakam Otcu, uygulama noktalarını ziyaret etti - Son Dakika

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Ramazan Bayramı dolayısıyla polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti.

Otcu, Çamtepe, Batı Gişeleri ve D-400 karayolundaki kontrol noktasındaki emniyet ve jandarma personelinin Ramazan Bayramını kutladı, yetkililerden bilgi aldı.

Kontrol noktasından geçen araç sürücülerinin de bayramını tebrik eden Otcu, Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda vatandaşları uyardı

Ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç Marım da yer aldı.