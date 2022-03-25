Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu'dan huzurevine ziyaret - Son Dakika
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Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu'dan huzurevine ziyaret

25.03.2022 16:07
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu'dan huzurevine ziyaret

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevine ziyarette bulundu.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevine ziyarette bulundu.

Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve Emniyet Müdürü Ebubekir Fil ile huzurevini ziyaret etti.

Görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi alan Otcu, birlikte pasta kestiği huzurevi sakinlerine çiçek verdi.

Otcu, ziyaretteki konuşmasında yaşlıları, "ulu çınarlara" benzettiğini ifade ederek, "Yaşlılarımız, geçmişimizin tecrübelerini bugünlere aktaran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Sizleri çok seviyoruz." dedi.

Bozdağan da yaşlı vatandaşlar için yapılan hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaların, öncelikli görevleri arasında olduğunu belirtti.

Huzurevi Müdürü Duygu Nur Özdağ, ziyaretten dolayı katılımcılara teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu'dan huzurevine ziyaret - Son Dakika


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