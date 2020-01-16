Tarsus Kaymakamı Otcu'dan patlamada yaralananlara geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus Kaymakamı Otcu'dan patlamada yaralananlara geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

Tarsus Kaymakamı Otcu'dan patlamada yaralananlara geçmiş olsun ziyareti

6 saat önce

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, önceki gün Tarsus İlçe Devlet Hastanesinin kazan dairesindeki klimanın dış ünitesinin onarımı sırasında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada yaralananları ziyaret etti.

Tarsus Kaymakamı Otcu'dan patlamada yaralananlara geçmiş olsun ziyareti, System.String[]

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, önceki gün Tarsus İlçe Devlet Hastanesinin kazan dairesindeki klimanın dış ünitesinin onarımı sırasında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada yaralananları ziyaret etti.

Otcu, Tarsus Devlet Hastanesinde tedavileri süren Bülent Çamlı ile Mehmet Sümer'i ziyaret ederek, sağlık durumuyla ilgili doktorlardan bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.


Öte yandan Tarsus Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadık Emre Direk, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaralılardan Hakkı Gökbük'ün Tarsus Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde, Hüseyin Aydın'ın Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavilerinin devam ettiğini, Ömer Yıldırım'ın ise dün taburcu olduğunu söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:36 Kaynak: AA
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