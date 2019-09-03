Tarsus Kaymakamı Otcu görevine başladı
3 saat önce
Mersin'in Tarsus Kaymakamlığına atanan Kadir Sertel Otcu, ilçeye güzel hizmetler yapmayı istediklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:38 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus Kaymakamlığına atanan Kadir Sertel Otcu, ilçeye güzel hizmetler yapmayı istediklerini söyledi.
İzmir'in Torbalı ilçesinde görev yaparken Tarsus'a atanan Otcu, yeni görevine başladı.
Otcu, ilçeye ve ilçe halkına faydalı olmayı istediğini belirterek, "Tarsus adına yapılacak birçok güzel şeyler için toplumun tüm kesimleriyle koordinasyon içinde ilçeye güzel hizmetler yapmaya çalışacağız." dedi.
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