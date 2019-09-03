Son Dakika Haberleri: Tarsus Kaymakamı Otcu görevine başladı
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Tarsus Kaymakamı Otcu görevine başladı

3 saat önce

Mersin'in Tarsus Kaymakamlığına atanan Kadir Sertel Otcu, ilçeye güzel hizmetler yapmayı istediklerini söyledi.

Tarsus Kaymakamı Otcu görevine başladı, System.String[]

Mersin'in Tarsus Kaymakamlığına atanan Kadir Sertel Otcu, ilçeye güzel hizmetler yapmayı istediklerini söyledi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde görev yaparken Tarsus'a atanan Otcu, yeni görevine başladı.

Otcu, ilçeye ve ilçe halkına faydalı olmayı istediğini belirterek, "Tarsus adına yapılacak birçok güzel şeyler için toplumun tüm kesimleriyle koordinasyon içinde ilçeye güzel hizmetler yapmaya çalışacağız." dedi.

Sertel Otcu, Mersin, Tarsus, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:38 Kaynak: AA
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