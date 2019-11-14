Son Dakika Haberleri: Tarsus Kaymakamı Otcu, muhtarları dinledi
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Tarsus Kaymakamı Otcu, muhtarları dinledi

6 saat önce

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, muhtarlarla istişare toplantısı yaptı.

Tarsus Kaymakamı Otcu, muhtarları dinledi, System.String[]

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, muhtarlarla istişare toplantısı yaptı.

Otcu, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, vatandaşların sorunlarının çözümü için tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğini vurguladı.

Her fırsatta muhtarları ve vatandaşları dinlediklerini aktaran Otcu, 20 mahallenin giriş ve çıkışlarına yerleştirilecek kamera sistemlerine ilişkin bilgi de verdi.

Otcu, sonrasında muhtarları dinledi.

Sertel Otcu, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:04 Kaynak: AA
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