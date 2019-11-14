Tarsus Kaymakamı Otcu, muhtarları dinledi
6 saat önce
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, muhtarlarla istişare toplantısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:04 Kaynak: AA
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, muhtarlarla istişare toplantısı yaptı.
Otcu, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, vatandaşların sorunlarının çözümü için tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğini vurguladı.
Her fırsatta muhtarları ve vatandaşları dinlediklerini aktaran Otcu, 20 mahallenin giriş ve çıkışlarına yerleştirilecek kamera sistemlerine ilişkin bilgi de verdi.
Otcu, sonrasında muhtarları dinledi.
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