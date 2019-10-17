Tarsus Kaymakamı Otcu, vatandaşları dinledi
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Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşların önerilerini ve şikayetlerini dinledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:21 Kaynak: AA
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşların önerilerini ve şikayetlerini dinledi.
Kaymakamlığın toplantı salonundaki programda Otcu, vatandaşlarla bir araya geldi.
Şikayet ve önerileri dinleyen Otcu, "Her hafta bu toplantılarımızı yaparak halkımızla birebir irtibat kuracağız ve onları dinleyip, sorunlarına çözüm bulmaya çalışacağız." dedi.
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