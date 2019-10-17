Son Dakika Haberleri: Tarsus Kaymakamı Otcu, vatandaşları dinledi
Son Dakika Güncel Tarsus Kaymakamı Otcu, vatandaşları dinledi

Tarsus Kaymakamı Otcu, vatandaşları dinledi

1 saat önce

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşların önerilerini ve şikayetlerini dinledi.

Tarsus Kaymakamı Otcu, vatandaşları dinledi, System.String[]

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşların önerilerini ve şikayetlerini dinledi.

Kaymakamlığın toplantı salonundaki programda Otcu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Şikayet ve önerileri dinleyen Otcu, "Her hafta bu toplantılarımızı yaparak halkımızla birebir irtibat kuracağız ve onları dinleyip, sorunlarına çözüm bulmaya çalışacağız." dedi.

Sertel Otcu, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:21 Kaynak: AA
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