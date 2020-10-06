Tarsus Kaymakamı Otcu, zeytinyağı fabrikalarını inceledi - Son Dakika

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, ilçede faaliyet yürüten zeytinyağı fabrikalarında incelemelerde bulundu.

Otçu, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, ilçenin en önemli gelir kaynaklarından biri olma yolundaki zeytinciliğin hızla geliştiğini belirtti.

İlçede yaklaşık 2 milyon zeytin ağacının bulunduğunu kaydeden Otcu, en önemli türlerinin coğrafi işaret belgesi verilen sarıulak zeytini olduğunu vurguladı.

Otcu, sarıulak zeytini ağaç sayısının 430 bin, zeytin üretiminin 25 bin ton, sofralık tüketiminin 7 bin ton ve yağ üretiminin ise 18 ton civarında olduğunu söyledi.