Tarsus Kaymakamlığından SYDV'deki görüntülere ilişkin açıklama - Son Dakika

Tarsus Kaymakamlığı, basında yer alan ve 4 yıl öncesine ait olduğu belirtilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfındaki (SYDV) görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı yerel ve ulusal basın yayın organlarında "faturalarını ödeyemediği için vakfa giden kadın vakıf müdürü tarafından yaka paça dışarı atıldı" şeklinde haber ve görüntüler yayımlandığı belirtildi.

Olayın 4 yıl önce yaşandığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu olay 2018 yılında meydana gelmiş olup ivedilikle adli makamlara intikal ettirilmiştir. Yargılama neticesinde görüntülerdeki N.Ö. isimli vatandaşımızın, Tarsus 4. Asliye Mahkemesinin 4 Nisan 2019'daki kararıyla kasten yaralama suçu sabit görülmüş ve 2 bin 700 lira para cezasına çarptırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adli makamlara intikal etmiş ve mahkeme tarafından N.Ö. isimli vatandaşımızın kasten yaralama suçunun sabit görülüp hükme bağlandığı bir dava ve olayda, 4 yıl sonra vakıf müdürünün suçlanması ve kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışılması, bu haberi yapanların farklı maksatları ve kötü niyetli olduğunu göstermektedir. Ayrıca CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da söz konusu haberle ilgili şahsi Twitter hesabında vakıf müdürünü suçlayıcı ve küçük düşürücü ifadeler kullanıp mahkemeye intikal edip karara bağlanmış bir konuda gerçek dışı beyanlarda bulunması ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'u açıkça çiğnemesi dolayısıyla haberin muhatabı vakıf müdürü, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunacağını kaymakamlığımıza bildirmiştir."

Açıklamada, N.Ö'ye SYDV tarafından çeşitli dönemlerde ayni, nakdi ve sağlık yardımları yapıldığı, son olarak da geçen ay yardımda bulunulduğu kaydedildi.