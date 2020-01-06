Tarsus Kitap Fuarı 10 Ocak'ta açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus Kitap Fuarı 10 Ocak'ta açılıyor - Son Dakika

Tarsus Kitap Fuarı 10 Ocak'ta açılıyor

7 saat önce

Tarsus Belediyesi, çok sayıda yazarın ve 100 yayınevinin katılacağı Kitap Fuarı açıyor.

Tarsus Kitap Fuarı 10 Ocak'ta açılıyor, System.String[]

Tarsus Belediyesi, çok sayıda yazarın ve 100 yayınevinin katılacağı Kitap Fuarı açıyor. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, tüm halkı, 10-21 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Kitap Fuarında kitapla ve yazarlarla buluşmaya davet etti.


Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Kitap Fuarının açılışı 10 Ocak Cuma günü yapılacak. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarsus eski otogar alanında gerçekleştirilecek olan fuarın hazırlık çalışmaları aralıksız devam ediyor. 100 yayınevinin katılacağı fuarda, aralarında Türkiye'nin tanınmış yazarlarının da bulunduğu 100'ün üzerinde yazar da kitapseverlerle buluşacak. Öte yandan, fuara sürpriz yazarlar da katılacak.


Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaptığı açıklamada, "Kitap fuarları kültüre, sanata, bilime ve eğitime katkılar sağlayan önemli organizasyonlardır. Belediye olarak desteklemekten büyük mutluluk duyduğumuz bu önemli organizasyonda 100 yayınevi ve 100'den fazla yazarı kentimizde misafir edeceğiz. Gençlerimizi, çocuklarımızı ve okumayı seven tüm vatandaşlarımızı kitapla buluşturacağız. Tüm halkımızı fuarımıza, kitapla ve yazarlarımızla buluşmaya davet ediyorum" dedi. - MERSİN

Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 6 Ocak 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
İstanbul Üniversitesi yemekhane zammı kararıyla ilgili açıklama yaptı Hamsi Gürcistan'dan geldi, fiyatı 10 TL'ye düştü Deniz Baysal ve Seçkin Özdemir, 'Hizmetçiler' ile ekranlara geri dönüyor

Son Dakika Haberleri
19:15 Çelik: "Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi bütünlüğünün sağlanması Türkiye'nin milli... - Son Dakika
19:15 DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika
19:13 TEM'de kaza: Yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı - Son Dakika
19:13 Antalya alzheimer hastası yaşlı kadının evi tamamen yenilenecek - Son Dakika
19:13 Başakşehir'de 2 katlı binanın çatısı başka binanın çatısına uçtu - Son Dakika
19:01 Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor - Son Dakika
18:45 İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 19:20:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus Kitap Fuarı 10 Ocak'ta açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]