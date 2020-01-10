Tarsus Kitap Fuarı'na ilk günden yüzlerce ziyaretçi akın etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus Kitap Fuarı'na ilk günden yüzlerce ziyaretçi akın etti - Son Dakika

Tarsus Kitap Fuarı'na ilk günden yüzlerce ziyaretçi akın etti

6 saat önce

Tarsus Kitap Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Tarsus Kitap Fuarı'na ilk günden yüzlerce ziyaretçi akın etti, System.String[]

Tarsus Kitap Fuarı düzenlenen törenle açıldı. 100 yayınevi ve 100'den fazla yazarın katılacağı fuar, ilk günden yüzlerce ziyaretçinin akınına uğradı.


Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen fuarın açılışına Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı. Fuarın açılışında konuşan Başkan Bozdoğan, böylesine kapsamlı bir kitap fuarının ilk defa Tarsus'ta açtıklarını belirterek, "Bu durum insanı gerçekten çok heyecanlandırıyor. Kadim topraklardayız. Yaşamayı anlamlı kılan ve insanı daha donanımlı, daha güçlü, daha olgunlaştıran elbette kitaptır. Kitaplar bugün belki de kötülerin ortadan kalkması için çok önemli bir öge. Biliyorsunuz kötünün yüzü kızarmaz, iyinin yüzü kızarır. Bizleri iyiliğe götüren ve bu toplum içerisinde bizleri var eden kitaplardır" dedi.


Kitapların sorgulamayı öğrettiğini ifade eden Bozdoğan, "Kitaplar bize yaşamak için mücadele gücü veriyor. Kitapların değerini bilmemiz gerekiyor. En önemlisi kitaplar sorgulamayı öğretiyor, yargılamayı değil. Ne kadar çok okursak, o kadar çok bilgi sahibi oluruz. Ne kadar donanımlı olursak yaşamayı da etrafımızı da ülkemizi de dünyayı da insanları da iklimi de çevreyi de tamamen sorgularız. Kitap fuarının ilki, Turgut Uyar'ın dediği gibi 'efendimiz acemilik'. Hatamız olabilir, yanlışlarımız da olabilir. Ama şundan emin olun ki, hayatta anlaşılamamakla, anlamsız olmak farklı şeylerdir. Bizler hayatımızı her zaman anlamlı kılmak ve anlaşılır olmak üzerine kurguladık. Bu kentte de vereceğimiz her hizmette, Tarsus için yapacağımız her bir hizmetin altında anlam bulacaksınız, anlaşılabilir olduğumuzu da mutlaka göreceksiniz. Ben özellikle kitap fuarını sadece bir kez yapmakla değil tamamen sürdürülebilir olması için elimden geleni yapacağım. Her yıl ama her yıl daha donanımlı, daha güçlü kitap fuarlarının açılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek fuar açılışını gerçekleştirdi. 100 yayın evi ile 100'den fazla yazarın katılacağı fuar, 21 Ocak Salı günü son bulacak. - MERSİN

Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası
Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak

Son Dakika Haberleri
23:18 KİLYOS'TA KAYIP 3 KİŞİNİN TESPİT EDİLDİĞİ NOKTADAKİ ÇALIŞMALAR GÖRÜNTÜLENDİ - 2 - Son Dakika
23:16 KİLYOS'TA BALIKÇI TEKNESİNE ÇARPAN TANKER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
23:16 KİLYOS'TA KAYIP 3 KİŞİNİN TESPİT EDİLDİĞİ NOKTADAKİ ÇALIŞMALAR GÖRÜNTÜLENDİ - 1 - Son Dakika
23:15 Usulsüz sağlık kurulu raporu operasyonuna 52 gözaltı - Son Dakika
23:15 İNŞAAT SIRASINDA KAYAN TOPRAĞIN ALTINDA KALAN İŞÇİ YARALI KURTARILDI (2) - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 23:20:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus Kitap Fuarı'na ilk günden yüzlerce ziyaretçi akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]