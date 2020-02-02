Tarsus Müftülüğünde ilk resmi nikah kıyıldı - Son Dakika

Tarsus Müftülüğünde ilk resmi nikah kıyıldı
6 saat önce
Müftülüklere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından Tarsus Müftülüğünde ilk nikah Müftü Ali Can tarafından düzenlenen törenle kıyıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:32 Kaynak: AA
Müftülüklere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından Tarsus Müftülüğünde ilk nikah Müftü Ali Can tarafından düzenlenen törenle kıyıldı.
Müftülük Salonunda yapılan ilk nikah merasiminde Ebru ve Mustafa Durak çiftinin nikahını Müftü Can kıydı.
Can, nikahın ardından çiftlere mutluluklar dileyerek, evlilikleri boyunca bulunması gereken özelliklerle yerine getirilmesi gereken dini vecibeler konusunda nasihatlarda bulundu.
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