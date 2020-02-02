Tarsus Müftülüğünde ilk resmi nikah kıyıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus Müftülüğünde ilk resmi nikah kıyıldı - Son Dakika

Tarsus Müftülüğünde ilk resmi nikah kıyıldı

6 saat önce

Müftülüklere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından Tarsus Müftülüğünde ilk nikah Müftü Ali Can tarafından düzenlenen törenle kıyıldı.

Tarsus Müftülüğünde ilk resmi nikah kıyıldı, System.String[]

Müftülüklere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından Tarsus Müftülüğünde ilk nikah Müftü Ali Can tarafından düzenlenen törenle kıyıldı.

Müftülük Salonunda yapılan ilk nikah merasiminde Ebru ve Mustafa Durak çiftinin nikahını Müftü Can kıydı.

Can, nikahın ardından çiftlere mutluluklar dileyerek, evlilikleri boyunca bulunması gereken özelliklerle yerine getirilmesi gereken dini vecibeler konusunda nasihatlarda bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:32 Kaynak: AA
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