Tarsus Müftüsü Can'dan Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Kaya'ya ziyaret - Son Dakika

Tarsus Müftüsü Can'dan Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Kaya'ya ziyaret
07.01.2021 16:37
Tarsus İlçe Müftüsü Ali Can, Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya'yı ziyaret etti.
Tarsus İlçe Müftüsü Ali Can, Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya'yı ziyaret etti.
Can, ziyarette daha önce Tarsus Ticaret Borsası olarak kullanılan 7 katlı binanın Türkiye Diyanet Vakfı Tarsus Şubesi'ne devredilmesi sonrası 250 kapasiteli yatılı kız yurdu yapımı için başlatılan çalışmaların sonuna yaklaşıldığını belirtti.
Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Kaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tarsus'un ortak manevi değerlerinin ortaya çıkarılması ve bu değerlere sahip çıkılmasının önemli olduğunu söyledi.
Son Dakika Doktorların yürüyemeyeceğini söylediği jokey Maija Vance, inanılmazı başarıp spora geri döndü Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Çakmakla tüpü kontrol eden adam hayatının şokunu yaşadı! Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi Bomba iddia: Kanye West, Kim Kardashian'ı bir YouTuber'la aldatıyor Türkiye'de 2020'de en çok satan otomobil markası Fiat oldu Çocuğunun gözleri önünde eşini öldüren adam, aynı tüfekle intihar etti Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Fitch, Türkiye'nin en yüksek kredi notunu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verdi