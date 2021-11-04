"Tarsus Müzesi Söyleşileri" programı yapıldı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde Kaymakamlık ve Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Tarsus Müzesi Söyleşileri" programı gerçekleştirildi.

Yeni Tarsus Müzesi'nde düzenlenen söyleşiye Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, Müze Müdürü Doğukan Bekir Alper ile davetliler katıldı.

Kaymakam Kadir Sertel Otcu, söyleşinin açılışındaki konuşmasında, 10 bin yıla uzanan tarihi geçmişiyle Tarsus'un dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirtti.

Günümüzde müze anlayışının tamamen değiştiğini, eskiden sessiz, sakin bir yerde tarihi eserlerin sergilendiği müze anlayışının yerini sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmaları yapıldığı hareketli mekanlar haline getirildiğini belirten Otcu, "Bizler yurtdışına gittiğimizde hep müzeleri gezeriz, bilgi sahibi oluruz ama kendi ülkemizde, kendi şehrimizdeki müzeleri nedense ziyaret etmeyiz. Oysa öncelikli olarak kendi müzelerimizi ziyaret edip, kendi kültürlerimizi öğrenmeliyiz. İşte bu anlamda tarihi bir bina olan yeni Tarsus Müzesinde ilk söyleşi bu vesileyle yapılıyor. Herkesin Tarsus Müzesini ziyaret edip, içinde eserleri görmelerini istiyoruz" dedi.

Tarsus TSO Başkanı Ruhi Koçak da oda ve Mersin Üniversitesi işbirliğiyle 6 yıldır yürütülen "Tarsus hinterlandı arkeolojik yüzey araştırmaları projesinin" devam ettiğini belirtti.

Koçak, "Hatta bu çalışmalar sırasında milattan önce 530 yıllarına ait bir heykel başı keşfedildi. Bu eser Tarsus'a ait en eski heykel buluntusu. Müzemizde en eski heykel buluntusu olarak şu anda da sergileniyor." dedi.

Mersin Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan'ın katıldığı söyleşide Kaplan "Tarsus hinterlandı buluntuları ışığında antik Tarsus" hakkında sunum yaptı.