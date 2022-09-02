Yalçın, yaptığı konuşmada, personele verilen bu eğitimin önemli olduğunu belirterek, eğitim sayesinde kazaların büyük oranda önlenebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Mustafa Yalçın, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de orman personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.