Tarsus OSB, 15 bin kişiye istihdam sağlayacak - Son Dakika
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Tarsus OSB, 15 bin kişiye istihdam sağlayacak

45 dakika önce

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ruhi Koçak, Tarsus OSB'nin 1660 dekarlık ilk etap kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Tarsus OSB, 15 bin kişiye istihdam sağlayacak, System.String[]

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ruhi Koçak, Tarsus OSB'nin 1660 dekarlık ilk etap kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Mayıs ayında temelinin atılması hedeflenen Tarsus OSB, yatırımlar bittiğinde toplam 15 bin kişiye istihdam sağlayacak.

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Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:59 
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