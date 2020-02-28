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Tarsus OSB, 15 bin kişiye istihdam sağlayacak
45 dakika önce
Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ruhi Koçak, Tarsus OSB'nin 1660 dekarlık ilk etap kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.
Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ruhi Koçak, Tarsus OSB'nin 1660 dekarlık ilk etap kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Mayıs ayında temelinin atılması hedeflenen Tarsus OSB, yatırımlar bittiğinde toplam 15 bin kişiye istihdam sağlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:59
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