Tarsus şehidini uğurladı - Son Dakika

Şehidin son yolculuğunda ilk tören Ulu Cami'de yapıldı. Şehidin cenazesi askerlerin omuzlarında camiye getirildi. Binlerce vatandaşın katıldığı törende şehit için cenaze namazı kılındı. Şehit er Mustafa Dağlı'nın babası Ali, annesi Raziye ve kardeşi Feyyaz Dağlı, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Raziye Dağlı, oğlunun ardından da, "Askerlik yakışmış kuzuma. Canım oğlum, kuzum benim" diyerek, gözyaşı döktü.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 02:17

Kaynak: İHA

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