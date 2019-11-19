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Tarsus Şehir Tiyatrosu, ilk provasını gerçekleştirdi

6 saat önce

Tarsus Belediyesi Tiyatro Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Tarsus Şehir Tiyatrosu, ilk provasını yaparak çalışmalarına başladı.

Tarsus Şehir Tiyatrosu, ilk provasını gerçekleştirdi, System.String[]

Tarsus Belediyesi Tiyatro Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Tarsus Şehir Tiyatrosu, ilk provasını yaparak çalışmalarına başladı.


Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın öncülüğünde kurulan Tarsus Şehir Tiyatrosu, Tarsuslu sanatseverlerle buluşmak için kollarını sıvadı. Seçkin ve profesyonel kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken 10 kişilik tiyatro ekibinin amacı, Tarsus'ta tiyatroya farklı bir bakış açısı kazandırmak. Belediye tesislerindeki turuncu salonda bir araya gelen sanatçılar, okuma provası yaparak büyük bir heyecanla çalışmalarını sürdürüyor.


Tarsus'a sanat dolu günler yaşatacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Hamlet'in de söylediği gibi, dünyaya bir ayna tutmak, iyilerin iyiliklerini, kötülerin kötülüklerini göstermek, çağımızın ne olup ne olmadığını ortaya koymaktır. ve her geçen gün buna olan ihtiyaç artmaktadır. Her zaman sanatın hem toplum hem de şehirler üzerinde iyileştirici güç olduğunun inancındayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözleriyle yolumuzu aydınlatmaya ve bu konuda kalıcı fikirler üretmeye devam edeceğiz" dedi.


Tarsus Şehir Tiyatrosu, ilk oyununun prömiyerini Ocak ayı içerisinde gerçekleştirerek sanatseverlerle buluşacak. - MERSİN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:15 Kaynak: İHA
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