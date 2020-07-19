Tarsus Şelalesi'nde suya girmek ve balık avlamak yasaklandı - Son Dakika

Tarsus Şelalesi'nde suya girmek ve balık avlamak yasaklandı

Tarsus Şelalesi'nde suya girmek ve balık avlamak yasaklandı.

Tarsus Şelalesi'nde suya girmek ve balık avlamak yasaklandı.

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Tarsus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yaz mevsiminde sıcak hava nedeniyle çoğunlukla çocuk ve gençlerin serinlemek amacıyla Tarsus

Şelalesi ve yakınlarında suya girerek veya balık tutarak can ve mal güvenliklerini

tehlikeye attığı, bölgeye gelen ziyaretçileri rahatsız ettiklerinin belirlendiği bildirildi.

Bu kapsamda alınan karara göre, Tarsus Şelalesi'nin 250 metre civarında suya girilmesi ve balık avlamanın yasaklandığı, karara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacağı açıklamada belirtildi.

Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 18:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarsus Şelalesi'nde suya girmek ve balık avlamak yasaklandı - Son Dakika
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