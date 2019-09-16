Son Dakika Haberleri: Tarsus şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor
Son Dakika Güncel Haber

Tarsus şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor

1 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Tarsus Şelalesi, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Tarsus şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Tarsus Şelalesi, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Şelale, sıcak havalar nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Sıcaktan bunalanlar da şelalede serinliyor.

Tarsus'u su taşkınlarından korumak için Bizans İmparatoru Justinyen tarafından Berdan Nehri'nin yatağının değiştirilmesiyle M.S. 527- 565 yıllarında ortaya çıkan Tarsus Şelalesi, manzarası nedeniyle ilçeye gelenlerin rotasına eklediği destinasyonlardan biri haline geldi. Sonbahar gelmesine rağmen sıcak havaların tadını çıkaranlar, yaz boyu olduğu gibi şelaleyi ziyaret edip, fotoğraflar çekerek manzarayı ölümsüzleştirdi. Suyun güzelliğine kapılan bazı gençler de tehlikeye aldırış etmeden kendilerini şelalenin soğuk sularının altına girdi.

Şelale ziyaretçilerinden Sinem Arslan, İzmir'den yola çıkarak Akdeniz turu yaptıklarını belirterek, "Tarsus'a gelir gelmez şelaleyi görmek istedik ve çok beğendik. Buradan da Taşkuyu Mağarası'na gideceğiz. Gezilecek her yeri tek tek araştırıyoruz. Burayı çok güzel ve temiz bulduk" dedi.

İlçeye Adana'dan geldiğini belirten Kamil Cuma da eşi, yeğenleri ve çocukları ile Tarsus'u gezdiklerine değinerek, "Burada gezilecek çok yer var. Buradan bir sonraki ziyaret noktamız Eshab-ı Kehf olacak" diye konuştu.

Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus uçağı Su-35 ve Rus yangın söndürme uçağı Be-200 İstanbul semalarında uçtu
Anlaşma sağlandı, 'Çok Sevdim'in yüzde 65'i Yalan Oldu' Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, İranlı mevkidaşıyla bölgesel savunma ve güvenlik konularına ilişkin görüşme yaptı HDP önündeki eylemde gerginlik! Eline aldığı cisimle binaya saldırmaya çalıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 13:46:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarsus şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]