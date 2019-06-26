Son Dakika Haberleri: Tarsus Su Parkı'nın havuz suyu analizleri temiz çıktı
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Tarsus Su Parkı'nın havuz suyu analizleri temiz çıktı

1 saat önce

Tarsus Belediyesi'ne ait su parkında yapılan incelemeler sonrasında havuz suyunun temiz olduğu belgelendi.

Tarsus Su Parkı'nın havuz suyu analizleri temiz çıktı, System.String[]
Tarsus Belediyesi'ne ait su parkında yapılan incelemeler sonrasında havuz suyunun temiz olduğu belgelendi.

Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, su parkı yaz sezonuna büyük bir titizlikle onarımdan geçirilip, halkın kullanımına yaklaşık 1 ay önce açıldı. Havuz, açıldığı ilk günden bu yana vatandaşlarla dolup taşıyor. Havuz yönetimi ve çalışanları verdikleri hizmet ve kaliteyle halkın takdirini toplarken, cankurtaran ile havuz güvenliği de üst safhada.

Bunun yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı ile Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, havuz suyundaki temizlik oranını ölçmek için su parkından numune aldı. Laboratuvar ortamında yapılan kontrollerde havuzda mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı ortaya çıktı.

Tarsus Belediyesi'nin, vatandaşların gönül rahatlığıyla havuza girebilmeleri için her ay düzenli olarak sudaki temizlik sonucunu kamuoyu ile paylaşacağı bildirildi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:29 Kaynak: İHA
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