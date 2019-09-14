Son Dakika Haberleri: Tarsus Su Parkına 99 günde 18 bin 45 ziyaretçi
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Tarsus Su Parkına 99 günde 18 bin 45 ziyaretçi

3 dakika önce

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tarsus Su Parkı, açık olduğu 3 ay boyunca Tarsusluların akın ettiği bir tesis oldu.

Tarsus Su Parkına 99 günde 18 bin 45 ziyaretçi, System.String[]

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tarsus Su Parkı, açık olduğu 3 ay boyunca Tarsusluların akın ettiği bir tesis oldu. Havaların serinlemesiyle birlikte 2019 sezonunu kapatan tesiste yüzme kursuna katılan 908 kursiyere sertifika dağıtılırken, 99 günde 18 bin 45 ziyaretçi havuzdan yararlandı.


Tarsuslulara sıcak yaz günlerinde serinleme imkanı veren Tarsus Su Park Havuzu, sezonu kapattı. Haftanın 7 günü açık olan Su Parkında Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın talimatıyla bu sezon giriş ücretlerinde yüzde 40'a yakın indirim yapılmıştı. Bunun yanı sıra bu yıl havuzda her perşembe günü ailelere canlı müzik hizmeti de verilmişti.


Yüzme kurslarının da verildiği Su Parkında 908 kursiyere katılım belgesi dağıtıldı. Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru, kursiyerlere sertifikalarını takdim etti. Kuru, "Çocuklarımızı spora teşvik eden tüm ailelere ve sporcu tüm gençlere Tarsus adına teşekkür ediyoruz. Spor, gençlerin beyin gelişimi için de sosyal gelişimi için de gerçekten çok önemli. Umarım hep birlikte güzel bir hizmet vermişizdir, memnun kalınmıştır. Halkımızın tesisimize göstermiş olduğu ilgiye teşekkür ediyoruz" dedi. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:51 Kaynak: İHA
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