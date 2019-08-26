Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta "11. Geleneksel Briç Turnuvası" sona erdi
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Tarsus'ta "11. Geleneksel Briç Turnuvası" sona erdi

38 dakika önce

MERSİN (AA) Tarsus'ta düzenlenen "11. Geleneksel Briç Turnuvası" sona erdi.

Tarsus'ta

MERSİN (AA) Tarsus'ta düzenlenen "11. Geleneksel Briç Turnuvası" sona erdi.

Turnuvanın ödül törüne ilçede bulunan bir otelde gerçekleştirildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, törende yaptığı konuşmada, briçin zeka oyunu olduğunu belirterek, bu oyunu herkesin oynayabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Haluk Bozdoğan, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:54 Kaynak: AA
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