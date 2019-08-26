Tarsus'ta "11. Geleneksel Briç Turnuvası" sona erdi

MERSİN (AA) Tarsus'ta düzenlenen "11. Geleneksel Briç Turnuvası" sona erdi.

Turnuvanın ödül törüne ilçede bulunan bir otelde gerçekleştirildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, törende yaptığı konuşmada, briçin zeka oyunu olduğunu belirterek, bu oyunu herkesin oynayabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi.