Tarsus'ta 12 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 40 bin dekarda ekilen ayçiçeğinde 12 bin rekolte bekleniyor.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, gazetecilere, ilçede ayçiçeği üretiminin her geçen yıl arttığını söyledi.

Bu sezon 40 bin dekarda ayçiçeği üretimi yapıldığını ifade eden Avcı, "Bu yıl 40 bin dekarda üretimi yapılan ayçiçeğinde 12 bin ton rekolte bekliyoruz. Tarsus Ziraat Odası olarak çiftçilerimize her türlü teknik ve bilgi desteği veriyoruz. Biz üreticiler olarak toprağa sevdalı insanlarız. İşimiz tarımsal üretim yapmak. Üretmekten asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz." dedi.