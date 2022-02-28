TARSUS'TA 12 TON KAÇAK AKARYAKIT YAKALADI - Son Dakika
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TARSUS'TA 12 TON KAÇAK AKARYAKIT YAKALADI

28.02.2022 11:05

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kamyonda yapılan aramada 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kamyonda yapılan aramada 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğince, akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, kimliği tespit edilen V.Ç.'nin sevk ve idaresindeki kamyonda savcılık talimatıyla aramada yapıldı. Aramada birer tonluk tanklar halinde 12 ton kaçak akaryakıt ve 1 tabanca ile 18 fişeği ele geçirildi. Ayrıca V.Ç.'nin silah ticaretiyle ilgili iletişim kurduğu tespit edilen A.Ç.'nin evinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca fişeği, 2 otomatik av tüfeği ile 56 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan V.Ç. ve A.Ç., ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)

TARSUS'TA 12 TON KAÇAK AKARYAKIT YAKALADI
TARSUS'TA 12 TON KAÇAK AKARYAKIT YAKALADI
TARSUS'TA 12 TON KAÇAK AKARYAKIT YAKALADI

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Münir Karaloğlu, Akaryakıt, Tarsus, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARSUS'TA 12 TON KAÇAK AKARYAKIT YAKALADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TARSUS'TA 12 TON KAÇAK AKARYAKIT YAKALADI - Son Dakika
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