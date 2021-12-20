120 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda 120 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiği bilgisi üzerine Aliefendioğlu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Evde 120 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 4,5 ton damıtılmaya hazır üzüm posası ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA
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