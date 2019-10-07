Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta 125 litre sahte rakı ele geçirildi
Son Dakika Güncel Tarsus'ta 125 litre sahte rakı ele geçirildi

Tarsus'ta 125 litre sahte rakı ele geçirildi

28 dakika önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 125 litre sahte rakı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Tarsus'ta 125 litre sahte rakı ele geçirildi, System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 125 litre sahte rakı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sahte içki zehirlenmelerinin önüne geçmek için çalışma başlattı. İlçeyi bağlı Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evde sahte rakı üretildiği ihbarı üzerine hareket geçen jandarma belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada plastik bidonlar içerisinde 125 litre sahte rakı ele geçirildi. Ev sahibi Y.D. (53) gözaltına alındı. Jandarma, imha etmek üzere içkiye el koydu.


Jandarma, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın, Türkiye'nin hazırlık yaptığı olası askeri operasyon konusundaki tavır değişikliği ne anlama geliyor?
Jandarma aradığı uyuşturucuyu arı kovanının içinde buldu ABD Savunma Bakanı Esper, "Suriye'ye operasyonu onaylamıyoruz" paylaşımını sildi Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, ABD'nin hava sahası hamlesini yorumladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 00:13:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta 125 litre sahte rakı ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]