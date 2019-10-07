Tarsus'ta 125 litre sahte rakı ele geçirildi
28 dakika önce
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 125 litre sahte rakı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:45 Kaynak: DHA
MERSİN'in Tarsus
ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 125 litre sahte rakı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, sahte içki zehirlenmelerinin önüne geçmek için çalışma başlattı. İlçeyi bağlı Yeşiltepe
Mahallesi'ndeki evde sahte rakı üretildiği ihbarı üzerine hareket geçen jandarma belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada plastik bidonlar içerisinde 125 litre sahte rakı ele geçirildi. Ev sahibi Y.D. (53) gözaltına alındı. Jandarma, imha etmek üzere içkiye el koydu.
Trump'ın, Türkiye'nin hazırlık yaptığı olası askeri operasyon konusundaki tavır değişikliği ne anlama geliyor? Jandarma aradığı uyuşturucuyu arı kovanının içinde buldu ABD Savunma Bakanı Esper, "Suriye'ye operasyonu onaylamıyoruz" paylaşımını sildi Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, ABD'nin hava sahası hamlesini yorumladı