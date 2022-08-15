Tarsus'ta 15 kaz telef olmuş halde bulundu - Son Dakika
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Tarsus'ta 15 kaz telef olmuş halde bulundu

15.08.2022 14:10

Tarsus'ta 15 kaz telef olmuş halde bulundu Mersin'in Tarsus ilçesinde 15 kaz, telef olmuş halde bulundu.

Tarsus'ta 15 kaz telef olmuş halde bulundu

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde 15 kaz, telef olmuş halde bulundu. Ekipler, hayvanların ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri gelen ihbar üzerine gittikleri Yaramış Mahallesinde asfalt yolda 15 beyaz renkli kazın bilinmeyen bir nedenle telef olduğunu tespit etti. M.N.K isimli şahsa ait olduğu tespit edilen kazlar, gece ikamet ettiği adresteki kümese getirildiğinde eksik oldukları fark edildi. Bu durumun sık yaşanması sebebiyle kazların kendiliğinden geri döneceğini düşünen M.N.K, kayıp hayvanlarının gelmemesi üzerine Yaramış Mahallesi istikametine yürüyerek kazlarını aradı. Bu esnada yol üzerinde 15 adet beyaz renkli kazın telef olduğunu gördü. vaziyette gördü. Ardından belediye ekiplerine bilgi verdi.

Tarsus Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili belediye emir ve yasakları doğrultusunda gerekli idari işlemler başlatıldı. Hala canlı olarak belirlenen bir kaz ise gerekli sağlık taramalarının ardından Tarsus Hayvanat Bahçesine gönderildi.

Cansız olarak bulunan kazların ise gerekli kurum ve kuruşlar tarafından imhaları gerçekleştirildi. Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü kazların bulunduğu yolları olay sonrası temizledi.

Konuyla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: İHA

Tarsus Belediyesi, Zabıta, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus'ta 15 kaz telef olmuş halde bulundu - Son Dakika

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