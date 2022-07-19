TARSUS'TA 16 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

MERSİN'in Tarsus ilçesinde arama yapılan iki kamyonda 16 milyon boş makaron bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) grup amirliği görevlilerince kent genelinde bandrolsüz kaçak makaron ticareti yapıp, vergi kaçırarak devleti yüklü miktarda zarara uğratan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Sürdürülen çalışma kapsamında yapılan operasyonda, M.Y.'nin kullandığı kamyon ile R.G. idaresindeki kamyon Tarsus D-750 karayolunda şüphe üzerine durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda toplam 16 milyon boş makaron yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.