TARSUS'TA 16 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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TARSUS'TA 16 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

19.07.2022 11:18

MERSİN'in Tarsus ilçesinde arama yapılan iki kamyonda 16 milyon boş makaron bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde arama yapılan iki kamyonda 16 milyon boş makaron bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) grup amirliği görevlilerince kent genelinde bandrolsüz kaçak makaron ticareti yapıp, vergi kaçırarak devleti yüklü miktarda zarara uğratan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Sürdürülen çalışma kapsamında yapılan operasyonda, M.Y.'nin kullandığı kamyon ile R.G. idaresindeki kamyon Tarsus D-750 karayolunda şüphe üzerine durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda toplam 16 milyon boş makaron yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TARSUS'TA 16 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: TARSUS'TA 16 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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