Tarsus'ta 173 kilo kaçak et ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta 173 kilo kaçak et ele geçirildi - Son Dakika

Tarsus'ta 173 kilo kaçak et ele geçirildi

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde 173 kilo kaçak et ele geçirildi.

Tarsus'ta 173 kilo kaçak et ele geçirildi, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde 173 kilo kaçak et ele geçirildi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Tarsus Denetim Ekibi tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, Karabucak mevkisinde bulunan canlı hayvan satış yerinde kanun dışı ve usulsüz olarak büyükbaş hayvan kesimi yapıldığı tespit edildi. Konu Tarsus Belediyesi, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve emniyet birimlerine bildirildi. 173 kilo kemikli ete İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince et konuldu. Etler, yedi emin olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Mezbahası'na teslim edildi. Kaçak büyükbaş hayvan kesimi yapan şahıslar hakkında ise yasal işlem başlatıldı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:15 Kaynak: İHA
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