Tarsus'ta 173 kilo kaçak et ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus'ta 173 kilo kaçak et ele geçirildi - Son Dakika

Tarsus'ta 173 kilo kaçak et ele geçirildi

6 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 173 kilo kaçak et ele geçirildi.

Tarsus'ta 173 kilo kaçak et ele geçirildi, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 173 kilo kaçak et ele geçirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Zabıta Denetim Ekibi tarafından yapılan kontrollerde Karabucak mevkisinde bulunan canlı hayvan satış yerinde, kanun dışı ve usulsüz olarak büyükbaş hayvan kesimi yapıldığı belirlendi. Zabıta ekipleri, konuyu Tarsus Belediyesi, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve emniyet birimlerine bildirdi. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu'nun 9'uncu maddesi uyarınca etlere İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri el koydu. Etler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Mezbahanesi'ne yediemin olarak teslim edildi. Kaçak büyükbaş hayvan kesimi yapanlarla ilgili yasal işlem başlatıldı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda çikolataların içine gizlenmiş 15 kilo kokain ele geçirildi
Esenyurt'ta kantin denetimi; Şırınga çikolata okul çevresindeki okullarda satılıyor Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı Bodrum'da İrlandalı kadının aracından çıkanlar şoke etti

Son Dakika Haberleri
23:10 Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimi oy verme işlemi tamamlandı - Son Dakika
23:06 ABD'den ikinci orta menzilli füze denemesi - Son Dakika
23:06 Afrikalı siyasetçi ve aktivistlerden Macron'un sözlerine tepki - Son Dakika
23:05 Türk derbisi Anadolu Efes'in - Son Dakika
23:04 Erdoğan: Kaleminden kan ve nefret damlayan birine Nobel edebiyat ödülü verildi - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 23:12:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus'ta 173 kilo kaçak et ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]