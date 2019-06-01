Tarsus'ta 2 ayrı kazada 1 ölü, 7 yaralı
1 saat önce
MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:30 Kaynak: DHA
MERSİN'in Tarsus
ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
İlk kaza, Kaleburcu Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Kaydeşen motosikletiyle kaza yapması sonucu ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Kuydeşen ilk tedavisinin ardından Mersin Şehir Hastanesi
'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.
İkinci kaza Akşemsettin
Mahallesi Devlet Bahçeli
Bulvarı'nda meydana geldi. 33 NZ 132 plakalı ticari minibüsünün sürücüsü Ahmet Ç., direksiyon hakimiyetini kaybederken aydınlatma direği ve ağaçlara çarptı. Kaza sonucu hafif yaralı olan 7 yolcu Tarsus Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Ayakta tedavi gören yaralılar daha sonra taburcu edilirken kazalarla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
- Mersin
İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu devrildi
Cani adam, bahçede odun kesen komşusunun kafasına taş atıp balta ile kemiklerini kırdı
Aynı noktada 1 saat arayla 2 kaza! Vatandaşlar isyan etti
Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 12 ölü, 83 yaralı