Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta 2 ev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta 2 ev yandı - Son Dakika

Tarsus'ta 2 ev yandı

7 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı bir köy evinde çıkan yangında 1 ev tamamen yanarken 1 ev de büyük maddi hasar oluştu.

Tarsus'ta 2 ev yandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı bir köy evinde çıkan yangında 1 ev tamamen yanarken 1 ev de büyük maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçesine bağlı Çakırlı köyünde saat 04.00 sıralarında A.K.'ye ait iki katlı köy evinin alt bölümünde bulunan ve tarım aletlerinin depolandığı alanda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yağışlı ve rüzgarlı havada alevler, hemen bitişikte bulunan D.B.'ya ait eski yapı eve sıçradı. Alevler ahşap evin tamamını sardı. Olay yerine hızlı şekilde intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tarsus Grup Amirliği ekipleri, yangına 4 araçla müdahale etti.


Yangın ekiplerin uzun uğraşları neticesinde söndürüldü. İki kişinin dumandan etkilendiği yangında D.B.'nin evi tamamen yanarken A.K.'nın evinde de büyük maddi hasar oluştu. - MERSİN

Çakırlı, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü
Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık notla yardım istedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 19:49:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta 2 ev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]