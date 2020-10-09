Tarsus'ta 2 hektar ormanlık alan yandı - Son Dakika

Tarsus'ta 2 hektar ormanlık alan yandı

09.10.2020 22:19
Tarsus'ta 2 hektar ormanlık alan yandı, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangınında, 2 hektarlık alan zarar gördü.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangınında, 2 hektarlık alan zarar gördü. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kulak Mahallesi'nin kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangında yükselen alevi ve dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ekipler sevk edildi. Ekiplerin ve bölge halkının birlikte müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmasına devam edildiği bildirildi.


Tarsus'ta 2 hektar ormanlık alan yandı
Tarsus'ta 2 hektar ormanlık alan yandı
Tarsus'ta 2 hektar ormanlık alan yandı
Tarsus'ta 2 hektar ormanlık alan yandı

İtfaiye, Yangın, Tarsus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarsus'ta 2 hektar ormanlık alan yandı - Son Dakika

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