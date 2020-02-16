Tarsus'ta 2 katlı evde yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta 2 katlı evde yangın - Son Dakika

Tarsus'ta 2 katlı evde yangın

7 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Tarsus'ta 2 katlı evde yangın, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle 4234. Sokak'ta Özbütün ailesinin oturduğu 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kontrol altına aldığı yangının diğer evlere sıçramaması için soğutma çalışması yaptı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, Özbütün ailesine mahalle sakinleri sahip çıktı. - MERSİN

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:10 Kaynak: İHA
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