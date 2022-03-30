Tarsus'ta 2 metruk evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika
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Tarsus'ta 2 metruk evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

30.03.2022 21:00

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki metruk evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki metruk evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi'nde, metruk bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin tamamını sararken, yan tarafta bulunan 2 katlı metruk evi de alevler sardı. Yangını gören mahalleliler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi ise alevlere müdahale etti. 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın 2 metruk evin yanmasına neden oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MERSİN

Tarsus'ta 2 metruk evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı
Tarsus'ta 2 metruk evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı
Tarsus'ta 2 metruk evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı
Tarsus'ta 2 metruk evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı
Tarsus'ta 2 metruk evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta 2 metruk evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarsus'ta 2 metruk evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika
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