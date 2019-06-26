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Tarsus'ta 3 ayrı kazada 5 kişi yaralandı

2 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Tarsus'ta 3 ayrı kazada 5 kişi yaralandı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk kaza Duatepe Mahallesi Sait Polat Bulvarı D-400 karayolu Çardak kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Sürücü Hakan Çelik idaresindeki 33 NNJ 61 plakalı motosiklet kavşakta, E.Y.'nin kullandığı 33 NZG 92 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Hurda yığınına dönen motosiklette sürücü Hakan Çelik(33) ile motosiklette yolcu olarak bulunan Kemal Bütev (29) ağır şekilde yaralandı.

Hastaneye kaldırılan ve ağır yaralanan Hakan Çelik ve Kemal Bütev'in hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.

Otomobil sürücüsü E.Y. kaza sonrası polis tarafından gözaltına alındı.

İkinci kaza ise, Tarsus'tan Çamlıyayla istikametine seyir halinde olan M.Y.'nin kullandığı otomobil, Sarıçkoyağı mevkiinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yol kenarında uçurumda 50 metre aşağıya düşen aracı ağaçlara çarparak durabildi. Sürücü M.Y. ve araç içinde bulunan eşinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Üçüncü kazada ise Şehitkerim Mahallesi Adana Bulvarı üzeri makam kavşağında sürücüsü H.T. isimli şahsım kullandığı 33 PJ 659 plaka sayılı araç, yaya Şevket Göçer'e çarptı. Kaza sonucu hastaneye kaldırılan Şevket Göçer'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:55 Kaynak: İHA
Mersin, Tarsus, 3. Sayfa
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