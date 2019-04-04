Tarsus'ta 3 Bin Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 3 bin litre kaçak içki ele geçirildi.
Mersin
'in Tarsus
ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 3 bin litre kaçak içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Takip Timi bir ihbar üzerine Aliağa
Mahallesi'nde S.Ş.'ye ait eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, çeşitli ebatlarda plastik bidonlar içerisinde yaklaşık 3 bin litre boğma rakı ele geçirildi.
Operasyonda ele geçirilen içkiler imha edilirken, S.Ş. gözaltına alındı. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:45 Kaynak: İHA
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