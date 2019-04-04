Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta 3 Bin Litre Sahte Rakı Ele Geçirildi

Tarsus'ta 3 Bin Litre Sahte Rakı Ele Geçirildi

38 dakika önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda 3 bin litre sahte rakı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Tarsus'ta 3 Bin Litre Sahte Rakı Ele Geçirildi, System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda 3 bin litre sahte rakı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbar üzerine harekete çeken İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Takip Timi, Aliağa Mahallesi'nde Süleyman Ş.'ye ait eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, çeşitli ebatlarda plastik bidonlar içerisinde yaklaşık 3 bin litre sahte rakı ele geçirildi. Ele geçirilen içkiler imha edilirken, Süleyman.Ş. gözaltına alındı.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:27 Kaynak: DHA

Mersin, Tarsus, Güncel
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