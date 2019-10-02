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Tarsus'ta 3 boyutlu yaya geçidi uygulaması başlatıldı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, yayaların trafikte öncelikli olduğunu vurgulamak için 3 boyutlu yaya geçidi uygulamasını hayata geçirdi.

Tarsus'ta 3 boyutlu yaya geçidi uygulaması başlatıldı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, yayaların trafikte öncelikli olduğunu vurgulamak için 3 boyutlu yaya geçidi uygulamasını hayata geçirdi.


İçişleri Bakanlığı'nca trafikte yayalara dikkat çekmek için ülke genelinde eş zamanlı "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası başlattı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Tarsus'ta da trafik polisleri, jandarma ve zabıta trafik ekipleri yaya nöbeti tuttu. Tarsus Belediyesi ise yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla kentin değişik bölgelerinde 3 boyutlu yaya geçidi uygulamasını hayata geçirdi. Atatürk Caddesi ile Alparslan Türkeş Bulvarı'nın kesiştiği noktada başlatılan 3 boyutlu yaya geçidi uygulamasında Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otçu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Emniyet Müdürü Halis Ünal, Tarsus Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin ve Tarsus Müftüsü Ali Can ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler ellerinde "Trafikte bende varım", "Lütfen yol ver", "Yayalara yol ver" ve "Yaya güvenliğinin nöbetçiyiz" yazılı dövizler taşıdılar.


Ardından protokol üyeleri ve öğrenciler farkındalık oluşturmak için 3 boyutlu yaya geçidinden geçtiler. - MERSİN

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:31 Kaynak: İHA
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