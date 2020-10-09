Tarsus'ta 3 hektar orman alanı yandı - Son Dakika

Tarsus'ta 3 hektar orman alanı yandı

09.10.2020 21:34

Tarsus'ta 3 hektar orman alanı yandı Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Tarsus'ta 3 hektar orman alanı yandı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü. Yangın kısmen kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Kulak Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale etti.

Vatandaşların da destek verdiği müdahalelerin ardından rüzgarın etkisinin azalmasıyla yangın kısmen kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Kısmen kontrol altına alınan yangını tüm ekipler, söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Tarsus'ta 3 hektar orman alanı yandı
Tarsus'ta 3 hektar orman alanı yandı
Tarsus'ta 3 hektar orman alanı yandı
Tarsus'ta 3 hektar orman alanı yandı

Yangın, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta 3 hektar orman alanı yandı - Son Dakika

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