Tarsus'ta 3 hektar orman alanı yandı - Son Dakika

Kısmen kontrol altına alınan yangını tüm ekipler, söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İlk belirlemelere göre yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Vatandaşların da destek verdiği müdahalelerin ardından rüzgarın etkisinin azalmasıyla yangın kısmen kontrol altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale etti.

İlçeye bağlı Kulak Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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