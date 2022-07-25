Tarsus'ta 3 olayda 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tarsus'ta 3 olayda 3 kişi yaralandı

25.07.2022 08:57
Tarsus'ta 3 olayda 3 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 ayrı olayda bir kişi bıçakla, 2 kişi silahla yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 ayrı olayda bir kişi bıçakla, 2 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi 2408 Sokakta meydana gelen kavgada, A.K.(31) isimli kişi ayak bileklerinin 4 yerinden yaralandı.

İkinci olayda ise Yeni Mahalle 40111 Sokakta E.Y. (36) kavga ettiği kişilerce bacak ve kalçasından bıçakla yaralandı. Olaydan sonra firar eden 1 kişi polis tarafından yakalandı.

Son olayda ise Şehitlertepesi Mahallesi 3642 Sokakta yapılan sünnet töreninde tartışan kişilerden B.B. (32) dizinden tabancayla yaralandı. Polis yaptığı çalışmada 2 kişiyi gözaltına aldı.

Üç olayda ise yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. - MERSİN

YORUMLAR
500
Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor TEM Otoyolu tünel girişinde otomobil yandı TEM Otoyolu tünel girişinde otomobil yandı
Kaynak: İHA

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta 3 olayda 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:45 Yüz binlerce öğrencinin katıldığı LGS sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
08:35 Ebru Gündeş'in annesinin ölüm nedeni belli oldu
08:25 Adana'da gece saatlerinde çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
08:11 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı arızalandı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
01:15 Ceza konserinde alkolün dozunu kaçıran gençler olay çıkardı
01:02 Resmi Gazete'de yayınlandı! Polis meslek yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
00:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın söylediği "Bay Kemal" hitabını sosyal medya Bio'suna ekledi!
00:01 Emeklilikte yaşa takılanları heyecanlandıran çalışma! Bakanlık, 3 formülü masaya yatırdı
23:18 Sivas'ta çobanın hırsız sanıp tüfekle vurduğu 3 kişinin koyun ticareti yaptığı öğrenildi
22:42 Sivas'ta bir çoban hırsızlık için geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi öldürdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 08:57:44. #1.13#
SON DAKİKA: Tarsus'ta 3 olayda 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement