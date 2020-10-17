Tarsus'ta 3 yeni Aile Destek Merkezi kurulacak - Son Dakika

Tarsus Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında ilçeye 3 yeni Aile Destek Merkezi kurulacak.

Tarsus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında ilçeye 3 yeni Aile Destek Merkezi kazandırılacak.

Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Öğretmenler Mahallesi'nde kurulacak merkezlerden birinin binasında incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, merkezde kütüphane, etüt salonu, kreş, dikim atölyesi, sinevizyon salonu, kurs atölyeleri ile gençlik ve spor birimi kurulmasının öngörüldüğünü belirtti.