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Tarsus'ta 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Tarsus'ta 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

07.02.2022 11:07
Tarsus'ta 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir araçta yapılan aramada, 4 ton markersiz akaryakıt ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir araçta yapılan aramada, 4 ton markersiz akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, hakkında daha önceden de akaryakıt kaçakçılığından birçok defa işlemi yapılan İ.İ. isimli şahsın kullandığı araçta arama yaptı. Yapılan aramada her biri 1'er tonluk 4 tank halinde 4 ton markersiz akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliye adli işlem uygulanırken, ele geçirilen akaryakıt milli emlak görevlilerine teslim edildi. - MERSİN

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Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarsus'ta 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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