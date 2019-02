Tarsus'ta 472 Dairelik Toplu Konut Projesinin Temeli Atıldı

Tarsus Belediyesi tarafından Tozkoparan Zahit Mahallesinde hayata geçirilecek olan 472 dairelik toplu konut projesinin temeli atıldı.

Tarsus Belediyesi tarafından Tozkoparan Zahit Mahallesinde hayata geçirilecek olan 472 dairelik toplu konut projesinin temeli atıldı. Belediye Başkanı Şevket Can, "Tarsus'ta Herkesi 'Ev'lendiriyoruz" sloganıyla yola çıktıklarını ve Tarsus genelinde toplam 6 toplu konut projesini hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.



İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, gece gündüz çalışarak 58 projenin açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Taşkuyu Mağarası'nı turizme kazandırdık. Emekliler lokali, Empati kafe ve Kitap kafeyi hizmete açtık. Türkiye'de 14 cami yapan tek belediyeyiz. 10 mahalleye taziye evi, 6 halı saha, 6 yaşam boyu spor merkezi yaptık. Yeşil alanlarımızı 2 katına çıkardık. Berdan projemizin 1'inci etabını tamamladık. 15 bin kişilik gösteri merkezi yaptık. Çatılara yerleştirdiğimiz güneş panelleriyle yılda 5 milyon TL'lik elektrik üretmeye başladık. 129 köyümüzde parke ve park çalışmasını tamamlamamak üzereyiz. 1 pazaryeri inşaatımız bitti. 3 pazaryeri inşaatımız devam ediyor" dedi.



Bin 302 vatandaş müracaat etti



3 ay önce üye kaydına başlanan toplu konut projesine bin 302 vatandaşın müracaat ettiğini ve 472 üyenin hakkaniyetli bir şekilde gerçekleştirilen kura ile belirlendiğini belirten Can, "Bugün temelini attığımız projeyi, 2 yıl içerisinde bitireceğiz. Burada 2+1, 3+1 ve 85 metrekare olmak üzere toplam 472 daire olacak. Burası 1'inci etap. 5 adet daha toplu konut projesi yapacağız ve Tarsus'ta evlenmeyen kimse kalmayacak" diye konuştu.



31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olarak, birliğin ve huzurun adresi olduklarını ifade eden Can, "Havaalanı, Yenice Lojistik Bölgesi, Sahil Bandı, Tarsus Üniversitesi ve Gıda ihtisas Organize Sanayi bittiği zaman Tarsus'umuz hem ekonomik olarak hem de istihdam olarak çok rahatlayacak. Biz ayrım yapmadan, ötekileştirmeden, dini, dili, ırkı ve memleketi ne olursa olsun mücadele ediyoruz. Mart akşamı sandıkları patlatarak zafer bizim olacaktır" diye konuştu.



AK Parti Genel Başkan Yarımcısı Lütfi Elvan ise gelir düzeyi düşük vatandaşlara ev sahibi yapma adına bu projeyi hayata geçiren Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'a teşekkür ederek, "Cumhur ittifakı, öyle uzun hesaplar neticesinde oluşan bir ittifak değildir. Bu ittifakı milletimiz, ülkemizin bekası için oluşturdu" dedi.



Konuşmaların ardından dualar eşliğinde 472 dairelik konut projesinin temeli atıldı. Temel atma törenine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz, Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek, siviltoplum kuruluşlarının temsilcileri ve projede ev sahibi olacak vatandaşlar katıldı. - MERSİN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

