Tarsus'ta 567 polisle her noktada uygulama - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis, asayiş olayları ve trafik kazalarını önlemek amacıyla şehrin her noktasında uygulama yaptı.



Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir'in bizzat katıldığı uygulamada 32 noktada 567 polis görev aldı. Tarsus'un 26'sı sabit, 6'sı seyir halindeki 32 ayrı noktada uygulama yapan ekipler, araçlarda da titiz bir şekilde incelemelerde bulunarak kimlik kontrolleri yaptı. Uygulaması sırasında, Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Uyuşturucu ile Mücadele, Terörle Mücadele Amirliklerinde görevli ekipler yaklaşık 2.5 saat kontrol yaptı.



Ekipler drone destekli uygulama sırasında maske takmayanları maske takmaları konusunda uyardı. Motosikletli ekipler ise hemen hemen her sokağa girip uygulama yaptı.



Uygulamada 31 yabancı ile 3 bin 672 şahsın sorgulaması yapıldığı, 740 araç kontrolü gerçekleşirildi. 18 araca 15 bin 696 idari trafik ceza tutanağı tutulduğu uygulamada, 1 araç trafikten men edildi. - MERSİN