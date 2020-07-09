Tarsus'ta 567 polisle her noktada uygulama - Son Dakika

Tarsus'ta 567 polisle her noktada uygulama

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis, asayiş olayları ve trafik kazalarını önlemek amacıyla şehrin her noktasında uygulama yaptı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis, asayiş olayları ve trafik kazalarını önlemek amacıyla şehrin her noktasında uygulama yaptı.

İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
Ambulansa yol vermeyen kamyon sürücü 130 km hızla yoluna devam etti
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi


Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir'in bizzat katıldığı uygulamada 32 noktada 567 polis görev aldı. Tarsus'un 26'sı sabit, 6'sı seyir halindeki 32 ayrı noktada uygulama yapan ekipler, araçlarda da titiz bir şekilde incelemelerde bulunarak kimlik kontrolleri yaptı. Uygulaması sırasında, Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Uyuşturucu ile Mücadele, Terörle Mücadele Amirliklerinde görevli ekipler yaklaşık 2.5 saat kontrol yaptı.


Ekipler drone destekli uygulama sırasında maske takmayanları maske takmaları konusunda uyardı. Motosikletli ekipler ise hemen hemen her sokağa girip uygulama yaptı.


Uygulamada 31 yabancı ile 3 bin 672 şahsın sorgulaması yapıldığı, 740 araç kontrolü gerçekleşirildi. 18 araca 15 bin 696 idari trafik ceza tutanağı tutulduğu uygulamada, 1 araç trafikten men edildi. - MERSİN

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:35 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta 567 polisle her noktada uygulama - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:42 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı 13:33 İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:30 Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 20:03 Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi 19:29 İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti 18:41 Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü 18:20 Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Fatih Terim, Galatasaray kariyerinde ilk kez üst üste 7 lig maçında galibiyet göremedi
15:56
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
15:43
Ambulansa yol vermeyen kamyon sürücü 130 km hızla yoluna devam etti
15:06
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
Dedesini 3'üncü kattan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
14:45
Psikolojik bunalıma giren uzman çavuş, beylik tabancasıyla kendini öldürdü
14:35
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
14:33
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
14:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 16:02:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus'ta 567 polisle her noktada uygulama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]