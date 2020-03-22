Tarsus'ta 65 yaş ve üstü 30 bin kişiye ücretsiz yardım kolisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus'ta 65 yaş ve üstü 30 bin kişiye ücretsiz yardım kolisi - Son Dakika

Tarsus'ta 65 yaş ve üstü 30 bin kişiye ücretsiz yardım kolisi

6 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzerindeki kişilerin evde kalmalarını sağlamak için 30 bin adet yardım kolisi hazırlığına başlandı.

Tarsus'ta 65 yaş ve üstü 30 bin kişiye ücretsiz yardım kolisi, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzerindeki kişilerin evde kalmalarını sağlamak için 30 bin adet yardım kolisi hazırlığına başlandı.

Tarsus Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs salgınına karşı önlem almaya devam ediyor. Bu kapsamında, Tarsus Girişimci Kadın Kooperatifi ve gönüllü terziler ile 20 bin maske üretilirken, belediye laboratuvarında bugüne kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün formülasyonuna uygun olarak yaklaşık 60 bin litre dezenfektan üretildi. Tarsus Belediyesi, üretilen malzemelerle ilçede dezenfeksiyon çalışmaları yapmaya da devam ediyor. Öte yandan, koronavirüs salgınına karşı 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından, 30 bin koli yardım malzemesi hazırlanması için de harekete geçildi.

'20 BİN MASKE ÜRETTİK'

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bugüne kadar koronavirüsle mücadele kapsamında 20 bin maske ürettiklerini söyleyerek, "Koranavirüsü ve bunun insanlardaki mortalite oranının çok yüksek olması ve bu salgının çok ciddi düzeyde küresel pandemi şeklinde yayılması elbette yerel yönetimler olarak bizim üzerimize de çok büyük bir yük getirdi. En önemlisi maske üretimine hemen başladık. Şu an 20 bine yakın maske üretimi yapıldı. Yaklaşık 60 bin litre dezenfektan üretildi. Tabii kentin bütün bölgelerinde düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapıyoruz" dedi.

'ERZAKLARINI BİZ TEMİN EDECEĞİZ'

?Başkan Bozdoğan, 65 yaş ve üstü kişilerin evde kalması için yardım kolileri dağıtacaklarını açıklayarak, şöyle devam etti:

"Bu hastalıktan kurtulmak için en önemli unsur halkımızın evde kalması, halkımızın evde kalması içinde bütün çabayı gösteriyoruz. Özellikle mortalite oranı, ölüm oranı çok yüksek olan 65 yaş ve üzerinde olan insanlarımıza evde kalmaları için belediye olaraktan erzaklarını biz temin edeceğiz. Onlara bunları düzenli olarak ulaştıracağız. Bu erzaklar ile aynı zamanda halkımıza dezenfektanı, eldiveni ve maskeyi de birlikte vereceğiz. Yeter ki onlar evde kalsınlar."


Çin Halk Cumhuriyeti, Tarsus Belediyesi, Türkiye, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:51 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet
"Evde kalın, temas etmeyin" çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm         
11:50
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı         
11:48
THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor         
11:45
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?         
10:49
Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı         
10:05
Beşiktaş, Lens'in Beşiktaş, Lens'in "Ülkeme gitmek istiyorum" talebini reddetti         
10:01
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü         
08:38
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi         
00:56
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü         
23:49
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:26
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı         
21:14
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı         
21:02
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi         
20:08
Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi         
19:17
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı         
19:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 22:41:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus'ta 65 yaş ve üstü 30 bin kişiye ücretsiz yardım kolisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]